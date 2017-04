Perfect conditions for Day 1 of the Zhik CHS Championships

by Rod Carter today at 6:10 amToday’s start of the invitation race was delayed initially due to the variable and swinging breeze. Once the breeze settled the 120+ strong fleet successfully managed to complete the race.The conditions saw smaller boats fare a little better than the skiffs and multihulls, with the Flying Elevens and NS14s dominating the top 10 positions on corrected time. James Alexander from Pennant Hills High sailing his F11 ‘Ninja’ took the win from second placed Zoe Dransfield (Manly Selective High) on ‘Nomad’ another F11. Third place went to NS14 sailor Nathan Gulliksen (St Edwards College).





A few incidents today saw boats learn the hard way of what happens when you sail inside cardinal markers, and the depth of the water reduces dramatically. Fortunately, no major injuries or damage occurred.



Tomorrow’s racing will see the sailors start the series with two races. With similar light condition expected for the duration of the regatta, sailors will be working on their light air skills in order to win the overall prizes and trophies.





Place Bow No Boat Name Skipper CREW Fin Tim Elapsd YS Cor d T School Score 1 67 NINJA James Alexander Jordan Smith 14:25:41 54:41 01:03:15 Pennant hills high s 1.0 2 04 NOMAD Zoe Dransfield Maya Lilley 14:25:42 54:42 01:03:16 Manly Selective Camp 2.0 3 64 NEMESIS Nathan Gulliksen Thomas Molin 14:21:13 45:13 01:03:26 St Edwards College 3.0 4 47 FLYING NEMO Aimee Gallaway Jamie Dobinson 14:26:19 55:19 01:03:59 Asquith Girls 4.0 5 57 MADNESS Maxwell Downey Hugh Skeen 14:26:32 55:32 01:04:14 Normanhurst Boys Hig 5.0 6 118 WILDTHING Joshua Dyer Nick Stenger 14:26:48 55:48 01:04:32 Covenant Christian H 6.0 7 45 FLIGHT TIME Beau Preston Bailey James 14:27:06 56:06 01:04:53 Saint Marys Catholic 7.5 7 40 DARK SIDE OF MOON Hayden Hansen Will Rivers 14:22:15 46:15 01:04:53 St Edwards College 7.5 9 36 CHITTY CHITTY BANG B Jessica Rivers Annika Hansen 14:22:21 46:21 01:05:02 Central Coast Gramma 9.0 10 06 HOT CHILLI Kelsey Turner Georgia Steenson 14:27:54 56:54 01:05:49 Kotara High School 10.0 11 13 199017 Lukas Lechner-Scott 14:27:29 51:29 01:05:50 Newcastle Grammar Sc 11.0 12 85 ROCKSTAR Conall Minchin Flyn Jocumsen 14:26:03 50:03 01:05:56 Lyneham High School 12.0 13 32 BULLSEYE Daniel Russo Thomas Mark Huntingt 14:28:19 57:19 01:06:18 Turramurra High Scho 14.0 14 39 DAMO Henry Larkings Miles Davey 14:25:00 59:00 01:06:27 Newington College 15.0 15 41 DONT TELL MUM! James Downey Sam Skeen 14:28:37 57:37 01:06:38 Normanhurst Boys Hig 16.0 16 111 TOUGHEN UP PRINCESS Reagan Minchin 14:31:55 55:55 01:07:47 Merici College 17.0 17 84 ROADRUNNER Graham Middleton 14:12:40 41:40 01:07:57 st peters catholic c 18.0 18 88 SCHMICK Tegan Hanrahan 14:32:14 56:14 01:08:10 Canberra College 19.0 19 123 WIND WARRIOR Will Taylor 14:12:53 41:53 01:08:18 Kirrawee High School 20.0 20 68 NO NAME Thomas Farley 14:32:44 56:44 01:08:46 Great Lakes College 21.0 21 29 HAKUNA MATATA Thomas Skinner 14:33:09 57:09 01:09:16 Barrenjoey High Scho 22.0 22 17 ACTION Thomas Larkings James Pagett 14:33:50 01:07:50 01:09:34 Newington College 23.0 23 35 CAT SCAN Monique Mcenearney Tanya Roberts 14:31:36 01:00:36 01:10:05 Loretto Normanhurst 24.0 24 89 SCHWEPPES Cameron Burt Thomas Steenson 14:21:10 55:10 01:10:08 St Pauls Booragul 25.0 25 26 BLADE RUNNER Akito Koike 14:16:21 45:21 01:10:38 The Forest High Scho 26.0 26 03 STACEY Thomas Young 14:36:44 01:10:44 01:12:12 Canberra College 28.0 27 95 SPLASH Archie Swadling Henry Szenczy 14:34:17 01:03:17 01:13:12 Muirfield High Schoo 29.0 28 61 MONSTER Tahlia Phillips Ed Breslin 14:37:38 01:11:38 01:13:27 Riverside Girls High 30.0 29 14 2-4-5-T Cameron Gordon 14:37:43 01:01:43 01:13:38 Menai High School 31.0 30 98 SUPATOY William Burt 14:36:49 01:00:49 01:13:43 Macquarie College 32.0 31 106 TENACIOUS Felix Laubi 14:36:50 01:00:50 01:13:44 Newington College 33.0 32 73 POSEIDON Azura Gacoin 14:37:16 01:01:16 01:14:16 Mackellar Girls High 34.0 33 96 STAR JUMP Melanie Watson 14:37:27 01:01:27 01:14:29 Emmanuel College 35.0 34 107 POCKET ROCKET Gabriela Molin Rhianna Wallace 14:29:16 53:16 01:14:44 St Josephs College E 37.0 35 43 ENIGMA Eva Anido Abbey Anido 14:36:23 01:05:23 01:15:37 Terrigal Highschool 38.0 36 81 REECE LOVES KAI Kai Johnston 14:38:39 01:02:39 01:15:56 The Forest High 39.0 37 71 OLD MATE Thomas Mcenearney Reece Johnston 14:33:33 01:07:33 01:16:05 Normanhurst Boys Hig 40.0 38 86 SALTY Grace Powers Kate Richardson 14:33:48 01:07:48 01:16:22 Northern Beaches Chr 41.0 39 21 ANGRY BIRD Elizabeth Knorre 14:36:29 01:00:29 01:17:20 St Pauls Booragul 43.0 40 122 FREE SPIRIT Ethan Micallef 14:15:31 54:31 01:17:28 Lake munmorah high s 44.0 41 28 BLONDES AWAY Britney Bedding Nele Schulz 14:38:06 01:07:06 01:17:36 Wyong Christian Comm 45.0 42 100 T.U.P Will Imlay Sarah Imlay 14:41:52 01:15:52 01:17:48 Chatswood High Schoo 46.0 SCP 102 OUTRAGOUSE Imogen Este Alegra Nash 14:35:25 01:04:25 01:14:30 International Gramma 48.0 ENP 44 EXCLAMATION Jack Moran 14:27:46 51:46 01:06:11 St Pius X Chatswood 49.0 45 16 2660 Archie Gargett 14:28:00 01:07:00 01:18:18 De la salle Caringba 50.0 46 42 DREAM ON Joss Dal Vera Jenna Searl 14:42:24 01:16:24 01:18:21 De La Salle Catholic 51.0 47 55 KAIPHOON Mitchell Harden 14:19:20 48:20 01:18:49 Cronulla High School 52.0 48 27 BLAST Kyle Micallef 14:17:02 56:02 01:19:37 Lake Munmorah High S 53.0 49 60 MOCEAN Sascha Bakker Liam Larman 14:39:56 01:08:56 01:19:44 Fort Street High Sch 54.5 49 07 CUSTARD PUMPER Bailey Hord 14:29:13 01:08:13 01:19:44 Lake munmorah high s 54.5 51 09 SHORT TIRED EMOTIONA Rebecca Hancock Alistair Hunter 14:43:50 01:17:50 01:19:49 Hills Grammar School 56.0 52 99 SUPERNOVA James Henderson Nicole Henderson 14:37:02 01:11:02 01:20:01 St Brigids Lake Munm 57.0 53 34 CAPTAIN RISKY Mark Murray Seth Chapman 14:33:15 57:15 01:20:19 Central Coast Advent 58.0 54 74 PREDATOR Edward Coates 14:22:59 51:59 01:20:58 Newington College St 59.0 55 58 MIDNIGHT MADNESS Sam Magarey 14:23:00 52:00 01:21:00 St Ignatius College 60.0 56 25 BLACK PEARL Jessica Swadling Ben Kirby 14:45:14 01:19:14 01:21:15 Muirfield High Schoo 61.0 57 49 FRONTLINE John-Mark Paul Sarah Hoffman 14:39:25 01:13:25 01:22:42 St Aloysius College 62.0 58 50 FURY Samuel Grilk Myah Greenwood 14:43:23 01:12:23 01:23:43 St Edwards College G 63.0 ENP 110 THURLOW FISHER Jesse Dransfield Brendan Crisp 14:28:44 01:02:44 01:10:40 Manly Selective Camp 63.0 60 30 BORRIS Jake Barnabas Alex Hart 14:40:26 01:14:26 01:23:50 St Pius X College 64.0 61 115 WATERMELON Suzy Milton 14:33:07 01:02:07 01:24:02 MacKellar Girls High 65.0 62 66 NICE GARY Lachlan Steel Paddy Dawson 14:26:10 01:00:10 01:24:36 Marist Catholic Coll 66.0 63 37 CUNNING HAM Kiera Vickery Noah Gerdes 14:48:58 01:22:58 01:25:05 Rosebank College 67.0 64 38 DAFFEY DUCK Emily Fatches Saxon Perry 14:36:14 01:15:14 01:25:38 St Pauls High School 69.0 65 65 NEVILLE Arbi Watt Liam O'Neill 14:25:14 01:04:14 01:25:40 Saint Pauls Booragul 70.0 66 15 2237 Eve Peel Evie Haseldine 14:43:20 01:17:20 01:27:06 Monte Sant Angelo Me 71.0 67 69 NO PLANE NO GAIN Will Divola Thomas Smith 14:43:21 01:17:21 01:27:08 Forest High School F 72.0 68 01 YEEAAH Connor Weare Riley Curry 14:35:27 01:09:27 01:28:18 Shellharbour Anglica 73.0 69 10 MIDNIGHT INSPIRATION Ethan White Ellie Cross 14:20:22 59:22 01:28:24 MacKillop College Po 74.0 70 120 SHU STYX Will Beck Sean Kearns 14:41:15 01:15:15 01:29:24 St Josephs College 75.0 71 63 AURORA Cassie Piggott Ella Davies 14:53:35 01:27:35 01:29:49 Engadine High School 76.0 72 11 13FT SKIFF Thomas Carolan Jesse-Flynn Panozzo 14:44:16 01:18:16 01:30:01 Holy Spirit College 77.5 72 75 PRINCESS Madeline Sloane Victoria Aston 14:45:55 01:19:55 01:30:01 Pymble Ladies Colleg 77.5 ENP 116 WHAT BOAT Harry Gabites 14:36:08 01:00:08 01:16:53 Hunter Valley Gramma 78.0 75 82 REX Bonnie Butler Chilli Engel 14:28:32 01:07:32 01:30:04 St Johns High School 79.0 76 22 APSU Emma Milton 14:45:38 01:14:38 01:30:28 MacKellar Girls High 80.0 77 108 THIS WAY WAVERUNNER Harry Parker Zoe Whitlock 14:45:02 01:19:02 01:30:54 Barrenjoey 81.0 78 20 SLAKE Grae Morris 14:42:20 01:06:20 01:31:22 Cranbrook 82.0 79 24 BANANA COAST Bethany Sherry Lyndon Jordan 14:44:32 01:18:32 01:32:47 Warners Bay High Sch 83.0 ENP 76 PROTEGE Lachlan Atkins Cody Linnegar 14:41:57 01:15:57 01:17:53 Port Hacking High Sc 83.0 81 56 KINGFISHER Amelia Quinlan 14:43:27 01:07:27 01:32:54 Loreto Kirribilli 84.0 ENP 54 IN GOOD NICK India Gilbert Katina Casimaty 14:38:26 01:07:26 01:18:00 Mercy Catholic Colle 84.0 83 78 RALPH India Vickery Daniel Hughes 14:56:54 01:30:54 01:33:13 St Scholasticas Coll 85.0 ENP 59 MINE Davis Koorey 14:18:55 47:55 01:18:09 NBSC Balgowlah Boys 85.0 85 109 THRILL ME TIGER Rose Bakker Zahra Plumsted 14:57:46 01:31:46 01:34:06 Burwood Girls High S 86.0 86 12 1837 Pia Stoner Natasha Nisbet 14:50:35 01:24:35 01:35:16 Wenona 87.0 87 23 AUQA FUN William Horin Angus Matthews 14:42:32 01:16:32 01:37:18 Killarney Heights Hi 88.0 88 87 SASSY THE SASQUATCH Reilly Tasker Camille Elise 14:52:45 01:26:45 01:37:43 Bulli High School 89.0 89 119 WRONG TROUSERS Lola Vickery Caitlin Mulquiney 15:01:54 01:35:54 01:38:20 St Scholasticas Coll 90.0 90 91 SHEAD Kashi Saunders Sarah Bartels 14:44:16 01:18:16 01:39:30 Manly Selective Camp 91.0 91 18 AFTERBURN Will Cooley Tahnie Caldecoat 14:23:52 01:02:52 01:41:14 Waverley College Hig 93.0 92 05 AUS060 Jake Liddell Brin Liddell 14:25:45 01:04:45 01:44:16 Arndell Anglican Col 94.0 93 53 IDUKNOW Matthew Quinlan 14:52:43 01:16:43 01:45:40 St Aloysius College 95.0 94 48 FOILED AGAIN Jack Ferguson 14:44:16 01:18:16 02:15:02 St Aloysius 96.0 ENP 80 RATS Emma Horin Matthew Haywood 14:44:46 01:13:46 01:25:19 Killarney Heights Hi 104.0 DNC 62 MUSTO4YOUTH Lucy Nissen Ethan Micallef Saint Francis Xavier 120.0 DNC 113 TRITON RACING Leopold Mcallister Carl Hansen Scegs Redlands 120.0 DNC 92 SIRIUS FUSION Bella Green Mina Ferguson Pymble Ladies Colleg 120.0 DNC 72 ON FIRE Bridget Conrad Ruby Cowin St Philips Christian 120.0 DNC 31 BULLET Emma Young Abbey O'Toole Belmont High School 120.0 DNC 46 FLYING LAMA CREW Samantha Radford Bezi Saunders Pymble Ladies Colleg 120.0 DNC 117 WILBUR Alex Holtheuer Redlands SGEGGS 120.0 DNC 52 HOORAY FOR BOOBEYS Taylor Hodgkinson Chester Collins Shore 120.0 DNC 08 TALK TO THE HAND Rory Murtagh Phoebe Cause Great Lakes College 120.0 DNC 121 LITTLE RIPPA Harry Gabites Hunter Valley Gramma 120.0 DNC 90 SEA WOLF Danielle Hyde Ku-ring-gai High Sch 120.0 DNC 93 ANEMOI Peter Brumby Marist College Canbe 120.0 DNC 114 WALK ON WATER David Dooley Barrenjoey High Scho 120.0 DNC 103 TBC Oliver Martyn George Thompson Pittwater House 120.0 DNC 105 TECHNO Anthony Charlton Charlton Christian C 120.0 DNC 97 STARBOARD Alex Halank Nowra Anglican Colle 120.0 DNC 94 SONIC Elli Halank Nowra Anglican Colle 120.0 DNC 02 ZHIK Max Paul Lachlan Brewer St Aloysius College/ 120.0 DNF 19 ANARCHY Maddison Lavis Nathan Mcnamara St Leos College 120.0 DNF 104 TBC Evan Gauci Knox Grammar School 120.0 ENP 101 TALLULAH Jed Fatches Karma Randall 14:23:37 01:02:37 01:40:50 Newcastle grammar sc 120.0 OCS 79 RAMONA Will Mckenzie Patrick Butler St Johns Nowra 120.0 OCS 33 HEART SHAPED BOX Peter Mcleod Charles Lilley The Kings School 120.0 OCS 112 TRADESMANS ENTRANCE Adele Phillips Meggie Suthers Riverside Girls High 120.0

