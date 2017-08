Melges 24 Worlds - In first day of Helsinki two races and four winners

Barmaley - Day 1 - Melges 24 World Championships 2017 © Pierrick Contin Barmaley - Day 1 - Melges 24 World Championships 2017 © Pierrick Contin http://www.pierrickcontin.fr/

by Melges 24 today at 6:49 am





Despite the light wind conditions, the Race Committee presided by PRO Madis Ausman managed to make the fleet complete two races. The challenge immediately begun: the first victory of the series went to the Italian entry Altea (1-22 today) by Andrea Racchelli, second in the Worlds of Middlefart and winner of the 2016 Melges 24 European Sailing Series. The Italian boat, though, because of a 22nd place obtained in race number two, couldn't maintain the leadership of the provisional ranking, slipping in sixth place overall after the first two races of the series.









The bullet from the race number two was scored by Monsoon (6-1), helmed by Bruce Ayres with Mike Buckley calling the tactics: the American entry revealed itself as the most consistent boat of the fleet today, obtaining the leadership of the provisional ranking, where it is followed by Gian Luca Perego's Maidollis (5-10): the Italian entry boasts on board the presence of the renowned couple that already won the Melges 24 Worlds in 2012 with Enrico Fonda calling tactics and Carlo Fracassoli helming.



Third place in the overall ranking goes to Ukrainian Vasyl Gureyev's Barmaley (9-9 overall/3-3 Corinthian) that, thanks to the consistent placements of today, takes the provisional lead also in the Corinthian division. The top-three of the category reserved to non-professional sailors is completed by the reigning World Champions aboard Marco Zammarchi'sTaki 4 with Niccolò Bertola in helm (11-13/4-5) and Dutch Team Kesbeke/Sika/Gill with Ronald Veraar helming (7-17/1-9).









Tomorrow, second day of racing in the waters of Helsinki, the Race Committee will call the fleet on the race course for a first start at 11:00 am. Weather forecasts expect sunnier and windier windy conditions than those we had today.





Overall Results



Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 59, Scoring system: Appendix A

Rank Boat Nat Sailno Fleet HelmName CrewName R1 R2 Total Nett 1 Monsoon USA 851 Bruce Ayres Mike Buckley, George Peet, Jeff Reynolds, Jessica Koenig 6.0 1.0 7.0 7.0 2 MAIDOLLIS ITA 854 Carlo Fracassoli Enrico Fonda, Giovanni Ferrari, Luca Perego, Stefano Lagi 5.0 10.0 15.0 15.0 3 Barmaley UKR 661 Corinthian Vasyl Gureyev Andriy Shafranyuk, Vitaliy Moshkovskiy, Sergiy Levchenko, Sergiy Koval 9.0 9.0 18.0 18.0 4 MiKEY USA 838 Kevin Welch MacDonald Ross, Jason Rhodes, Ian Sloan, Serena Vilage 10.0 11.0 21.0 21.0 5 Imagine GBR 557 David Rowen Jamie Lea , Tim Schwerdt, Fred Kemp 19.0 3.0 22.0 22.0 6 Altea ITA 722 Andrea Racchelli Gaudenzio Bonini, Claudio Ceradini, Alberto Verna, Matteo Ramian 1.0 22.0 23.0 23.0 7 Team Kesbeke/Sika/Gill NED 827 Corinthian Ronald Veraar Eelco Blok, Pim Mommersteeg, Joost Brouwer 7.0 17.0 24.0 24.0 8 Taki 4 ITA 778 Corinthian Niccolò Bertola Giacomo Fossati, Giovanni Bannetta, Matteo de Chiara, Marco Zammarchi 11.0 13.0 24.0 24.0 9 Baghdad II NOR 400 Kristoffer Spone Christen Horn Johannessen, Børre Hekk Paulsen, Sigurd Hekk Paulsen 22.0 7.0 29.0 29.0 10 Kiss GBR 645 Corinthian David Pinner Gemma Baker, Jonathan Baker, Daniel Ager, Toby Wincer 25.0 5.0 30.0 30.0 11 IMMAC 24 GER 688 Corinthian Stefan Gründler Paul Kuebel, Franziska Vosswinkel, Johannes Beyer, Tim Kilian Krämer 17.0 16.0 33.0 33.0 12 War Canoe USA 841 Mike Goldfarb Morten Henriksen, David Brink, Mark Strub 32.0 2.0 34.0 34.0 13 Infinity SVK 828 Daniel Kris Michal Hruby, Martin Jarombek, Martin Zachvej 31.0 6.0 37.0 37.0 14 white room GER 677 Corinthian Luis Tarabochia Sebastian Buehler, Michael Tarabochia, Marco Tarabochia, Dominik Mueller 8.0 29.0 37.0 37.0 15 Yes Sir No Sir EST 646 Corinthian Tõnis Haavel Eerik Luka, Ardo Reiman, Erki Teras, Anu Reiman 12.0 26.0 38.0 38.0 16 H&M Arkkitehdit FIN 642 Corinthian Rasmus Päivärinta Miika Kalliokari, Miikka Raininko, Ville Rimpiläinen, Maija Knutti 18.0 20.0 38.0 38.0 17 Lenny EST 790 Corinthian Tõnu Tõniste Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Maiki Saaring, Andres Rohtla 36.0 4.0 40.0 40.0 18 Lucky Dog / Gill Race Team USA 848 Travis Weisleder John Bowden, Dave Hughes, Wilson Stout, Collin Kirby 15.0 25.0 40.0 40.0 19 Slippery When Wet GER 499 Corinthian Koeppe Tim Philipp Gläser, Gunnar Wessel, Phillip Davis 33.0 8.0 41.0 41.0 20 KORUTV.FI FIN 742 Corinthian Tomi Hakola Henrik Hellman, Mari Põldmaa, Pavel Tolonen, Peter Flinkman 27.0 14.0 41.0 41.0 21 Musto Racing Ger 803 Corinthian Christian Schäfer Adrian Hoesch, Edwin Eich, Walter Rothlauf, Oliver Oczycz 30.0 12.0 42.0 42.0 22 SWE 715 SWE 715 Corinthian Jonas Berntsson Magnus Lundberg, Claes Meldgaard, Anton Olsson, Ludvig Meldgaard 23.0 19.0 42.0 42.0 23 Team RRH NOR 732 Eivind Melleby Stian Ness Rørvik, Jan Borø, Jan Fredrik Dyvi 4.0 39.0 43.0 43.0 24 Exilia Racing SWE 683 Corinthian Carl-Johan Pihlgren Mattias Allroth, Kristoffer Borre, Jonas Magnusson 29.0 15.0 44.0 44.0 25 Seven_Five_Nine HUN 759 Àkos Csoltó Balàzs Tomai, Botond Weöres, Gàbor Pesti 3.0 42.0 45.0 45.0 26 upupup DEN 837 Bo Boje Pedersen Joachim Achenbrenner, Ditlev Jeppe, Sorensen Kristian , Casper Ladefoged 16.0 31.0 47.0 47.0 27 MÅS Wolfpack NOR 724 Corinthian Jon Aksel Mortensen Aksel Jacobsen, Maxime Brackman, Magnus Andersen, Andreas Fischer 21.0 27.0 48.0 48.0 28 Gill Race Team GBR 694 Corinthian Geoff Carveth Christian Birrell, Miles Quinton, Daniel Schieber, Liam Gardner 13.0 37.0 50.0 50.0 29 Storm Capital Sail Racing NOR 751 Øyvind Jahre Giulio Desiderato, Marius Orvin, Sivert Denneche, Ane Gundersen 26.0 24.0 50.0 50.0 30 Black Seal GBR 822 Richard Thompson Nigel Young, Rie Gaalsgard, Anette Damsgaard, Michael Claxton 24.0 28.0 52.0 52.0 31 IMMAC Sputnik GER 569 Corinthian Conrad Brinkmann Dirk Hoffmann, Rudolf Reiss, Till Zarncke, Antonia Sebastian 39.0 18.0 57.0 57.0 32 SLAM & BLOW NOR 787 Peder Nergaard Morten Helgesen, Eivind Rubinstein, Petrus Eide 20.0 38.0 58.0 58.0 33 Party Girl NOR 649 Corinthian Jens Wathne Jørgen Wathne, Mikkel Berger, Henrik Rye Jakobsen 35.0 23.0 58.0 58.0 34 Mimosa FIN 529 Jan Mattsson Marianna Kontulainen, Matti Rekonen, Staffan Lindberg, Pyry Itkonen 14.0 47.0 61.0 61.0 35 Renegade NOR 592 Corinthian Christoffer Jakobsen Henrik Hansen, Knut Hodneland, Daniel Høgtun, Lene Johansen 40.0 21.0 61.0 61.0 36 FGF Sailing Team HUN 728 Bakóczy Róbert Rozsnyay Domonkos, Takàcsy Kristóf, Takàcsy Levente, Buza Bence 2.0 60.0 BFD 62.0 62.0 37 Nefeli 24 GER 673 Corinthian Peter Karrié Martin Schollmayer, Alejandro Gonzàlez, Alejandro Manuel, Anxo Santos 34.0 36.0 70.0 70.0 38 Slingshot USA 747 Wes Whitmyer John Biehl, Jonathan Goldsberry, William Hardesty III, Salvador Sanchez 28.0 44.0 72.0 72.0 39 Blind Squirrel USA 547 John Brown Kevin Jewett, Matt Pistay, Jack Brown, Carl Horrocks 43.0 30.0 73.0 73.0 40 Arkanoè Aleali by Montura ITA 139 Corinthian Sergio Caramel Filippo Orvieto, Margherita Zanuso, Riccardo Gomiero, Federico Gomiero 41.0 35.0 76.0 76.0 41 PURE AUT 716 Corinthian Michael Schineis Philipp Schineis, Simona Hoellermann, Martin Lux, Emil Huber 45.0 33.0 78.0 78.0 42 Miss Devil SWE 666 Corinthian Tomas Skålén Fredrik Pettersson, Anders Åberg, Jonas Petersson Sand 49.0 32.0 81.0 81.0 43 FLEX TRIM/VILSUND BLUE DEN 765 Corinthian Jesper Toft Philipp Schineis, Simona Hoellermann, Martin Lux, Emil Huber 50.0 34.0 84.0 84.0 44 Parody NOR 418 Henrik Larsen Knut Osen, Magnus Borgersen, Sigve Kjelstrup, Annette Haugsdal 37.0 49.0 86.0 86.0 45 IMMAC Digidrone-Solutions GER 582 Corinthian Laila Engler Michele Benvenuti, Alejandro Ablatico, Oscar Klock, Marianne Schoke 47.0 40.0 87.0 87.0 46 ?? DEN 777 Søren Rasmussen Filip Hansen, Mathias Jespersen, Elisabeth Uldal, Amamda Uldal 42.0 48.0 90.0 90.0 47 Disco Volante GER 504 Corinthian Sebastian Gastl Albert Johannes Buitenhuis, Nikolaus Beulke, Stefanie Beulke, Sophie v.Waldow 38.0 54.0 92.0 92.0 48 Cinghi-aile SUI 382 Corinthian Michael Good Katharina Hanhart, Michael Neracher, Nino Castellan, Regina Tzeschlock 48.0 45.0 93.0 93.0 49 Joker (4sale25k) FIN 650 Corinthian Heikki Pulsa Perttu Rönkkö, Taneli Oksama, Karoliina Pohjanheimo, Heikki Vesalainen 44.0 50.0 94.0 94.0 50 VIERINAMWECKLA GER 730 Corinthian Marcus Moerchen Maximilian Merz, Fernando Dinkelmeyer, Jonas Frei 57.0 41.0 98.0 98.0 51 ROCKSTAR! FIN 662 Jaakko Perimaa Juhani Lehtonen, Timo Suojärvi, Ville Harkke, Mika Malm 52.0 46.0 98.0 98.0 52 Laika GER 191 Corinthian Lennart Burke Daniel Schmidt, Josef Will, Maximilian Steffan, Johan Müller 56.0 43.0 99.0 99.0 53 Råålig SWE 411 Andersson Lennart Pålsson Torsten, Hampus Pålsson, Anton Pålsson 51.0 51.0 102.0 102.0 54 Wild Thing SWE 684 Corinthian Martin Fridh Julia Wennerdahl, Ylva Ylva Hofvander Trulsson, Jacob Reuterskiold, Jan-Erik Jånsson 46.0 60.0 BFD 106.0 106.0 55 Stormfokk NOR 632 Corinthian Mauritz Talseth Ole Ottesen, Vegard Kristensen, Charlotte Hay, Vilde Larsen 54.0 52.0 106.0 106.0 56 Pärske Sailing Academy FIN 476 Vertti Niemi Sara Tyynysniemi, Ben von Rozell, Jasu Viding 55.0 53.0 108.0 108.0 57 Pyydys FIN 214 Corinthian Mikko Hongell Mikko Laine, Juuso Salmi, Joonas Kuutti, Severi Sopenlehto 53.0 55.0 108.0 108.0 58 Visitlohja2 FIN 316 Corinthian Henrik Sinivuori Kari Urpo Sinivuori, Kaisa Sinivuori, Lars Berghäll, Pia Pulkkinen 60.0 TLE 56.0 116.0 116.0 59 Opus K of Lohja FIN 262 Corinthian Arto Sjöholm Jussi Luokkakallio, Jukka Saren, Jori Nikander 60.0 TLE 57.0 117.0 117.0



Corinthian Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 35, Scoring system: Appendix A

Rank Boat Nat Sailno Fleet HelmName CrewName R1 R2 Total Nett 1 Barmaley UKR 661 Corinthian Vasyl Gureyev Andriy Shafranyuk, Vitaliy Moshkovskiy, Sergiy Levchenko, Sergiy Koval 3.0 4.0 7.0 7.0 2 Taki 4 ITA 778 Corinthian Niccolò Bertola Giacomo Fossati, Giovanni Bannetta, Matteo de Chiara, Marco Zammarchi 4.0 6.0 10.0 10.0 3 Team Kesbeke/Sika/Gill NED 827 Corinthian Ronald Veraar Eelco Blok, Pim Mommersteeg, Joost Brouwer 1.0 10.0 11.0 11.0 4 Kiss GBR 645 Corinthian David Pinner Gemma Baker, Jonathan Baker, Daniel Ager, Toby Wincer 11.0 2.0 13.0 13.0 5 IMMAC 24 GER 688 Corinthian Stefan Gründler Paul Kuebel, Franziska Vosswinkel, Johannes Beyer, Tim Kilian Krämer 7.0 9.0 16.0 16.0 6 Slippery When Wet GER 499 Corinthian Koeppe Tim Philipp Gläser, Gunnar Wessel, Phillip Davis 15.0 3.0 18.0 18.0 7 Lenny EST 790 Corinthian Tõnu Tõniste Toomas Tõniste, Tammo Otsasoo, Maiki Saaring, Andres Rohtla 18.0 1.0 19.0 19.0 8 Musto Racing Ger 803 Corinthian Christian Schäfer Adrian Hoesch, Edwin Eich, Walter Rothlauf, Oliver Oczycz 14.0 5.0 19.0 19.0 9 KORUTV.FI FIN 742 Corinthian Tomi Hakola Henrik Hellman, Mari Põldmaa, Pavel Tolonen, Peter Flinkman 12.0 7.0 19.0 19.0 10 white room GER 677 Corinthian Luis Tarabochia Sebastian Buehler, Michael Tarabochia, Marco Tarabochia, Dominik Mueller 2.0 18.0 20.0 20.0 11 Yes Sir No Sir EST 646 Corinthian Tõnis Haavel Eerik Luka, Ardo Reiman, Erki Teras, Anu Reiman 5.0 16.0 21.0 21.0 12 Exilia Racing SWE 683 Corinthian Carl-Johan Pihlgren Mattias Allroth, Kristoffer Borre, Jonas Magnusson 13.0 8.0 21.0 21.0 13 H&M Arkkitehdit FIN 642 Corinthian Rasmus Päivärinta Miika Kalliokari, Miikka Raininko, Ville Rimpiläinen, Maija Knutti 8.0 13.0 21.0 21.0 14 SWE 715 SWE 715 Corinthian Jonas Berntsson Magnus Lundberg, Claes Meldgaard, Anton Olsson, Ludvig Meldgaard 10.0 12.0 22.0 22.0 15 MÅS Wolfpack NOR 724 Corinthian Jon Aksel Mortensen Aksel Jacobsen, Maxime Brackman, Magnus Andersen, Andreas Fischer 9.0 17.0 26.0 26.0 16 Gill Race Team GBR 694 Corinthian Geoff Carveth Christian Birrell, Miles Quinton, Daniel Schieber, Liam Gardner 6.0 24.0 30.0 30.0 17 IMMAC Sputnik GER 569 Corinthian Conrad Brinkmann Dirk Hoffmann, Rudolf Reiss, Till Zarncke, Antonia Sebastian 20.0 11.0 31.0 31.0 18 Party Girl NOR 649 Corinthian Jens Wathne Jørgen Wathne, Mikkel Berger, Henrik Rye Jakobsen 17.0 15.0 32.0 32.0 19 Renegade NOR 592 Corinthian Christoffer Jakobsen Henrik Hansen, Knut Hodneland, Daniel Høgtun, Lene Johansen 21.0 14.0 35.0 35.0 20 Nefeli 24 GER 673 Corinthian Peter Karrié Martin Schollmayer, Alejandro Gonzàlez, Alejandro Manuel, Anxo Santos 16.0 23.0 39.0 39.0 21 PURE AUT 716 Corinthian Michael Schineis Philipp Schineis, Simona Hoellermann, Martin Lux, Emil Huber 24.0 20.0 44.0 44.0 22 Arkanoè Aleali by Montura ITA 139 Corinthian Sergio Caramel Filippo Orvieto, Margherita Zanuso, Riccardo Gomiero, Federico Gomiero 22.0 22.0 44.0 44.0 23 Miss Devil SWE 666 Corinthian Tomas Skålén Fredrik Pettersson, Anders Åberg, Jonas Petersson Sand 28.0 19.0 47.0 47.0 24 Disco Volante GER 504 Corinthian Sebastian Gastl Albert Johannes Buitenhuis, Nikolaus Beulke, Stefanie Beulke, Sophie v.Waldow 19.0 31.0 50.0 50.0 25 FLEX TRIM/VILSUND BLUE DEN 765 Corinthian Jesper Toft Philipp Schineis, Simona Hoellermann, Martin Lux, Emil Huber 29.0 21.0 50.0 50.0 26 IMMAC Digidrone-Solutions GER 582 Corinthian Laila Engler Michele Benvenuti, Alejandro Ablatico, Oscar Klock, Marianne Schoke 26.0 25.0 51.0 51.0 27 Joker (4sale25k) FIN 650 Corinthian Heikki Pulsa Perttu Rönkkö, Taneli Oksama, Karoliina Pohjanheimo, Heikki Vesalainen 23.0 29.0 52.0 52.0 28 Cinghi-aile SUI 382 Corinthian Michael Good Katharina Hanhart, Michael Neracher, Nino Castellan, Regina Tzeschlock 27.0 28.0 55.0 55.0 29 VIERINAMWECKLA GER 730 Corinthian Marcus Moerchen Maximilian Merz, Fernando Dinkelmeyer, Jonas Frei 33.0 26.0 59.0 59.0 30 Laika GER 191 Corinthian Lennart Burke Daniel Schmidt, Josef Will, Maximilian Steffan, Johan Müller 32.0 27.0 59.0 59.0 31 Wild Thing SWE 684 Corinthian Martin Fridh Julia Wennerdahl, Ylva Ylva Hofvander Trulsson, Jacob Reuterskiold, Jan-Erik Jånsson 25.0 36.0 BFD 61.0 61.0 32 Stormfokk NOR 632 Corinthian Mauritz Talseth Ole Ottesen, Vegard Kristensen, Charlotte Hay, Vilde Larsen 31.0 30.0 61.0 61.0 33 Pyydys FIN 214 Corinthian Mikko Hongell Mikko Laine, Juuso Salmi, Joonas Kuutti, Severi Sopenlehto 30.0 32.0 62.0 62.0 34 Visitlohja2 FIN 316 Corinthian Henrik Sinivuori Kari Urpo Sinivuori, Kaisa Sinivuori, Lars Berghäll, Pia Pulkkinen 36.0 TLE 33.0 69.0 69.0 35 Opus K of Lohja FIN 262 Corinthian Arto Sjöholm Jussi Luokkakallio, Jukka Saren, Jori Nikander 36.0 TLE 34.0 70.0 70.0





If you want to link to this article then please use this URL: www.sail-world.com/156008