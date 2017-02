Helly Hansen NOOD Regatta - Day 1

Helly Hansen Junior Crew - Helly Hansen NOOD Regatta - Day 1 Paul Todd/Outside Images © Helly Hansen Junior Crew - Helly Hansen NOOD Regatta - Day 1 Paul Todd/Outside Images © www.outsideimages.com

by Evily Giannopoulos today at 3:55 amIn the popular J/70 class, which has an impressive 32-boat fleet this year, the day ended in a tie between Minnesota-native Joel Ronning and his team on “Catapult” and Brian Keane, a past overall winner from Weston, Mass., and the “Savasana” crew. The Helly Hansen Junior Crew, comprised of five local teenagers aged 14 to 19, held their own against the pros with an 11th place ranking at the end of day one.





Last year’s St. Pete NOOD Regatta overall winner, John Spierling of Shelby, Mich., landed firmly in the lead of the S2.79 division with two first-place finishes with his crew on “Rebel496.”



Points are accumulated based on finishing position in each race, and the team with the fewest total points at the conclusion of the regatta wins its class. Regatta organizers then calculate an overall winner based on the strongest individual finish in the most competitive class, and that crew is invited to sail in the Helly Hansen NOOD Caribbean Championship Regatta this October in the British Virgin Islands.



For more information, visit event website.









Place, Yacht Name, Yacht Type, Owner/Skipper, City, State, Country, Results, Total Points



Division A Course



Sonar (One Design - 7 Boats)



1. Valiant, Sonar, Rick Doerr , Clifton, NJ, USA, 1 -1 ; 2

2. Shamrock, Sonar, John Twomey , Cork, Cork, IRL, 2 -2 ; 4

3. Sonar , Sonar , Barbara Galinska , Chicago, IL , USA, 5 -3 ; 8

4. Pingrrrrr, Sonar, Susan Davidson , Palmetto, FL, USA, 3 -5 ; 8

5. If, Sonar, Eugene Hinkel , St. Petersburg, FL, USA, 4 -4 ; 8

6. Warrior Puff, Sonar, Laura Root , Lakeland, FL, USA, 6 -6 ; 12

7. Warrior Puff, Sonar, Jennifer French , St. Petersburg, FL, USA, 8 -8 ; 16



J 24 (One Design - 5 Boats)



1. Shock Wave, J 24, Seth Rosenthal , crystal beach, FL, USA, 2 -1 ; 3

2. Sight Seeing, J 24, Jim Lindsay , St. Petersburg, FL, USA, 1 -5 ; 6

3. Ragged Edge, J 24, Jeremiah Meck , Ruskin, FL, USA, 5 -2 ; 7

4. Woodjchuck, J 24, Nathan Bresett , Belleville, Ont, CAN, 4 -3 ; 7

5. Crossed Paths, J 24, Andrew Grzybowski , Sarasota, FL, USA, 3 -4 ; 7



Lightning (One Design - 14 Boats)



1. Veggie Sub, Lightning, Ched Proctor , Southport, CT, USA, -1 ; 1

2. Carousel, Lightning, Michael Zonnenberg , Saint Petersburg, FL, USA, -2 ; 2

3. I'd Rather Be Lucky, Lightning, Laura Jeffers , Tarpon Springs, FL, USA, -3 ; 3

4. 9, Lightning, Thomas Allen , Buffalo, NY, USA, -4 ; 4

5. Gen5, Lightning, Steve Hayden , Lake Mary, FL, USA, -5 ; 5

6. FOB, Lightning, Kip Hamblet , Altamonte Springs, FL, USA, -6 ; 6

7. Somethind Good, Lightning, Bill Mauk , Miami, FL, USA, -7 ; 7

8. 15308, Lightning, William Killebrew , Whites Creek, TN, USA, -8 ; 8

9. Baby makes three, Lightning, Dave Dickerson , Waterford, CT, USA, -9 ; 9

10. Vann Bros, Lightning, Chris Vann , Waterford, CT, USA, -10 ; 10

11. Magnifico, Lightning, Gustavo Tamayo , Bogota, CD, COL, -11 ; 11

12. , Lightning, William T Jones Jr , Yonges Island, SC, USA, -12 ; 12

13. Blue Highways, Lightning, Jonathan Lange , Annapolis, MD, USA, -13 ; 13

14. Must Be Present , Lightning, Philip Lange , Rochester, NY, USA, -15 ; 15



Division B Course



A Cats Classic (One Design - 18 Boats)



1. Barracuda , A Cat, Craig Yandow , Clearwaterr, FL, USA, 1 ; 1

2. 294, A Class, Stevens Richard , Hoschton, GA, USA, 2 ; 2

3. Hot Tub on Fire, A Cats Classic, Mark C Miller , Mt Arlington, NJ, USA, 3 ; 3

4. Fat Boy, A Cat, David Ingram , Minneola, FL, USA, 4 ; 4

5. USA 148, A2, Chris Bolton , Lorton, VA, USA, 5 ; 5

6. ACS, A Class, Pete Merrifield , St. Petersburg, FL, USA, 6 ; 6

7. Fabbys Xmas Gift, A Cat, Dustin Romey , North Bay Village, FL, USA, 7 ; 7

8. Usain Boat, A Cat, Andrew Woods , Burlington, Ont, CAN, 8 ; 8

9. Made In America, A Cat A3, Bob Orr , Shady Side, MA, USA, 9 ; 9

10. Marsha, A Cat, Laura Muma , Clermont, FL, USA, 10 ; 10

11. , A Cat, Warren Mitchell , Winston Salem, NC, USA, 11 ; 11

12. Cowbell, A Class, Woody Cope , Tampa, FL, USA, 19 ; 19

13. Furious, A Cat, Rush Bird , Tarpon Springs, FL, USA, 19 ; 19

14. DNA, A Cat, Alex Shafer , Clermont, Fl, USA, 19 ; 19

15. DNA, A Cat, Nigel Pitt , Hartwell, GA, USA, 19 ; 19

16. ShackAttack, A-Cat DNA, Ken Marshack , Ridgefield, WA, USA, 19 ; 19

17. schuerer, A Class, Gordon Isco , Gulfport, FL, USA, 19 ; 19

18. Mojito, A Cat, John Schiefer , Miami, FL, USA, 19 ; 19



A Cats Foiling (One Design - 20 Boats)



1. In God We Trust, A-Cat, Joseph Bello , Navarre, FL, USA, 1 ; 1

2. Tug Life, A-Class Foiling, Matthew Keenan , Highlands, NJ, USA, 2 ; 2

3. Zhik USA, A Cat, Mike Krantz , Flowery Branch, GA, USA, 3 ; 3

4. Flight Path East, DNA, Andy Kolb , Santa Cruz, CA, USA, 4 ; 4

5. el Presidente, A Cat, Bailey White , Atlanta, GA, USA, 5 ; 5

6. Bokeelia Flyer, A Cat, Ben Hall , Tiverton, RI, USA, 6 ; 6

7. Acat, A Cat, OH Rodgers , Thonotosassa, FL, USA, 7 ; 7

8. Lunatic Fringe, A Cat, Tracy Oliver , Virginia Beach, VA, USA, 8 ; 8

9. Kiwi Magic, A Cat, Andrew Burdett , Budd Lake, NJ, USA, 9 ; 9

10. Flying Dutchman, A-Cat, Tony Vandenoever , Sarasota, FL, USA, 10 ; 10

11. Full Circle, A-Class Foiling, Ronald Roth , Virginia Beach, VA, USA, 11 ; 11

12. -, A Cat, Mark Skeels (M) , Hopatcong, NJ, USA, 12 ; 12

13. A Cat, A Cat, Bill Vining , USA, 13 ; 13

14. 18 Karat, A Cat, Emmanuel Cerf , St Petersburg, FL, USA, 14 ; 14

15. Exploder, A Cat, Todd Woods , Oakville, Ont, CAN, 15 ; 15

16. Woodscraft, A Cat, Larry Woods , Norval, Ont, CAN, 21 ; 21

17. A Cat, A Cat, Michael Christensen , Alexandria, VA, USA, 21 ; 21

18. Paris Hilton, A Cat, Ian MacDiarmid , Delray Beach, FL, USA, 21 ; 21

19. Real Estate Ink Solutions.com, Hallspars Barracuda Acat, Mark Herendeen , Melbourne , FL, USA, 21 ; 21

20. EXploder, A-cat, Dean Mayke , Erin, ontario, CAN, 21 ; 21



A Cats (One Design - 38 Boats)



1. Barracude, , Craig Yandow , USA, 1 ; 1

2. Tug Life, , Matthew Keenan , USA, 2 ; 2

3. Zhik Usa, , Mike Krantz , USA, 3 ; 3

4. 294, , Steven Richards , USA, 4 ; 4

5. Hot Tub on Fire, , Mark C Miller , USA, 5 ; 5

6. Fat Boy, , David Ingram , USA, 6 ; 6

7. USA 148, , Chris Bolton , USA, 7 ; 7

8. Flight Path East, , Andy Kolb , USA, 8 ; 8

9. ACS, , Pete Merrifield , USA, 9 ; 9

10. Fabbys Xmas Gift, , Dustin Romey , USA, 10 ; 10

11. Usain Boat, , Andrew Woods , USA, 11 ; 11

12. Made In America, , Bob Orr , USA, 12 ; 12

13. Marsha, , Laura Muma , USA, 13 ; 13

14. In God We Trust, , Joseph Bello , USA, 14 ; 14

15. el Presidente, , Bailey White , USA, 15 ; 15

16. Bokeelia Flyer, , Ben Hall , USA, 16 ; 16

17. Acat, , OH Rodgers , USA, 17 ; 17

18. Lunatic Fringe, , Tracy Oliver , USA, 18 ; 18

19. Kiwi Magic, , Andrew Burdett , USA, 19 ; 19

20. Flying Dutchman, , Tony Vandenoever , USA, 20 ; 20

21. Full Circle, , Ronald Roth , USA, 21 ; 21

22. -, , Mark Skeels , USA, 22 ; 22

23. -, , Warren Mitchell , USA, 23 ; 23

24. A Cat, , Bill Vining , USA, 24 ; 24

25. 18 Karat, , Emmanuel Cerf , USA, 25 ; 25

26. Exploder, , Todd Woods , USA, 26 ; 26

27. EXploder, , Dean Mayke , USA, 39 ; 39

28. A Cat, , Michael Christensen , USA, 39 ; 39

29. Mojito, , Ian MacDiarmid , USA, 39 ; 39

30. Woodscraft, , Larry Woods , USA, 39 ; 39

31. Real Estate Ink Solutions.com, , Mark Herendeen , USA, 39 ; 39

32. Cowbell, , Woody Cope , USA, 39 ; 39

33. DNA, , Alex Shafer , USA, 39 ; 39

34. DNA, , Nigel Pitt , USA, 39 ; 39

35. Furious, , Rush Bird , USA, 39 ; 39

36. Mojito, , John Schiefer , USA, 39 ; 39

37. schuerer, , Gordon Isco , USA, 39 ; 39

38. ShackAttack, , Ken Marshack , USA, 39 ; 39



Division C Course



J 70 (One Design - 32 Boats)



1. Catapult, J 70, Joel Ronning , Excelsior, MN, USA, 4 -1 ; 5

2. Savasana, J 70, Brian Keane , Weston, MA, USA, 3 -2 ; 5

3. Tea Dance Snake, J 70, Peter Bowe , Baltimore, MD, USA, 1 -7 ; 8

4. Powerplay Racing, J 70, Peter Cunningham , Grand Cayman, CAY, 11 -4 ; 15

5. Hooligan: Flat Stanley Racing, J 70, Trey Sheehan , Put-in-Bay, OH, USA, 2 -15 ; 17

6. Rosebud, J 70, Pamela Rose , Aventura, FL, USA, 15 -3 ; 18

7. USA 88, J 70, Madelyn Ploch , Bronx, NY, USA, 10 -9 ; 19

8. AFRICA, J 70, Darby Smith , St Petersburg, FL, USA, 13 -8 ; 21

9. Button Fly, J 70, Andrew and Melissa Fisher , Greenwich, CT, USA, 6 -19 ; 25

10. Rip Rullah, J 70, Robert Willis , Chicago, IL, USA, 15 -11 ; 26

11. Helly Hansen Junior Crew, J 70, Blaire McCarthy , St. Petersburg, FL, USA, 23 -5 ; 28

12. Polar, J 70, Doug Clark , Mystic, CT, USA, 7 -21 ; 28

13. Building A, J 70, Josh Goldman , Westport, CT, USA, 16 -12 ; 28

14. Truckin', J 70, Alex Meleney , Greenwich, CT, USA, 14 -14 ; 28

15. NINE, J 70, Oivind Lorentzen , Greenwich, CT, USA, 9 -20 ; 29

16. Scamp, J 70, Will Welles , Portsmouth, RI, USA, 24 -6 ; 30

17. Wind Czar , J 70, Richard Lehmann , Paradise Valley, AZ, USA, 12 -18 ; 30

18. The Royale With Cheese, J 70, Adam Korbin , Vancouver, BC, CAN, 8 -23 ; 31

19. Jeunesse Racing, J 70, George & Donna Antarr , Altamonte Springs, FL, USA, 21 -10 ; 31

20. Perseverance, J 70, Bennet Greenwald , San Diego, CA, USA, 18 -16 ; 34

21. REX, J 70, Scott Weakley , Port Credit, Ont, CAN, 17 -17 ; 34

22. Taipan / SB, J 70, Lloyd Karzen , Chicago, IL, USA, 20 -22 ; 42

23. USA 167, J 70, James Prendergast , Chicago, IL, USA, 31 -13 ; 44

24. SPYC, J 70, Brian Linde , St. Petersburg, FL, USA, 19 -25 ; 44

25. Vital Signs, J 70, John Morreale , Birmingham, MI, USA, 22 -27 ; 49

26. TBD, J 70, Ann Sager , St. petersburg, FL, USA, 28 -24 ; 52

27. Spice, J 70, Holly Graf , Lusby, MD, USA, 26 -26 ; 52

28. Bazinga!, J 70, J World Annapolis , Annapolis, MD, USA, 25 -28 ; 53

29. Down the Line, J 70, J World Annapolis , Annapolis, MD, USA, 27 -29 ; 56

30. D2 Racing, J 70, D2 Racing , St Petersburg, FL, USA, 29 -31 ; 60

31. White Rabbit, J 70, Steve Kiemele , Hartwell, GA, USA, 30 -30 ; 60

32. SPYC 10, J 70, Peter Davidson , Rochester, NY, USA, 32 -32 ; 64



Melges 24 (One Design - 10 Boats)



1. Shaka, Melges 24, C: KC Shannon , Fayetteville, GA, USA, 1 -3 ; 4

2. Firewater, Melges 24, George Haynie , Tampa, FL, USA, 2 -2 ; 4

3. MiKEY, Melges 24, Kevin Welch , Anacortes, WA, USA, 6 -1 ; 7

4. Wild Goose, Melges 24, Frank Davenport , Williams Bay, WI, USA, 3 -4 ; 7

5. OBSESSION, Melges 24, Gary Schwarting , Naples, FL, USA, 4 -8 ; 12

6. Carmelita, Melges 24, J A Booker , St. Petersburg, FL, USA, 7 -5 ; 12

7. 3 1/2 men, Melges 24, Steve Suddath , Jacksonville, FL, USA, 5 -7 ; 12

8. Apex, Melges 24, Kent Picknell , Crestwood, KY, USA, 9 -6 ; 15

9. Entschuldigen Sie, Melges 24, Donald Holst , Fontana, WI, USA, 8 -9 ; 17

10. Barmaley, Melges 24, Vasyl Gureyev , Kiev, UKR, 11 -11 ; 22



Division D Course



S 2 7.9 (One Design - 6 Boats)



1. Rebel496, S2 7.9, John Spierling , Shelby Twp, MI, USA, 1 -1 ; 2

2. Matros , S2 7.9, Tom Bryant , Holland, MI, USA, 2 -2 ; 4

3. Bad Company, S2 7.9, Kevin Lemonds , Grosse Ile, MI, USA, 3 -4 ; 7

4. ALZYK, S2 7.9, AL Wolczyk , Louisville, KY, USA, 6 -3 ; 9

5. Straight Up, S2 7.9, Jeffrey Danhauer , Owensboro, KY, USA, 4 -6 ; 10

6. none, S2 7.9, Paul Latour , Old Hickory, TN, USA, 5 -5 ; 10



Flying Tiger 7.5 (One Design - 6 Boats)



1. 01 Accessibi-iT, Flying Tiger 7.5, Ed Weisgerber , Pittsburgh, PA, USA, 2 -1 ; 3

2. 10 - Stripes, Flying Tiger 7.5, Kathy Kushner , Oakville, Ont, CAN, 1 -2 ; 3

3. 06, Flying Tiger 7.5, Chuck Norton , Oakville, Ont, CAN, 4 -3 ; 7

4. 03, Flying Tiger 7.5, Joe Hummel , Wilmette, IL, USA, 3 -4 ; 7

5. 02, Flying Tiger 7.5, Beth Lore , Wilmette, IL, USA, 5 -5 ; 10

6. 05, Flying Tiger 7.5, University South Florida , Oakville, Ont, CAN, 7 -7 ; 14



ORC (ORC - 10 Boats)



1. Semper Fi, J 29, Raymond Mannix , USA, 2 -1 ; 3

2. Deviation, J88, Iris Vogel , USA, 1 -2 ; 3

3. Warrior, Tripp 38, Grant Dumas , USA, 3 -3 ; 6

4. Blondie 2, J 88, Tod Patton , USA, 5 -4 ; 9

5. Wasabi, Farr 395, Adam Rosen , USA, 4 -5 ; 9

6. Eagles Eye, Fareast 28R, Matt Wake , USA, 7 -6 ; 13

7. Attractive Nuisance, Carrera 290, Jamie Myers , USA, 6 -7 ; 13

8. Ariel, J105, Jody Abrams , USA, 8 -8 ; 16

9. Meatier, J 29, Brian Davies, Brian Kennalley, & Edward Mui , USA, 9 -9 ; 18

10. Back Off, Soverel 26, Paula Bersie & Dan O'Hare , USA, 10 -10 ; 20



PHRF 1 (PHRF - 11 Boats)



1. Raven, Farr 30, Mike Kayusa , Ft. Myers, FL, USA, 1 -2.5 ; 3.5

2. Deviation , J 88, Iris Vogel , New Rochelle, NY, USA, 3 -2.5 ; 5.5

3. Wasabi, Farr 395, Adam Rosen , Crystal Beach, FL, USA, 6 -1 ; 7

4. Warrior, Tripp 38, Grant Dumas , St. Petersburg, FL, USA, 5 -4 ; 9

5. Tack Tick, Martin 24, Michael Siedlecki , St. Petersburg, FL, USA, 2 -8 ; 10

6. Wings, J 88, Mike Bruno , Armonk, NY, USA, 4 -7 ; 11

7. Blondie 2, J 88, Tod Patton , Northbrook, IL, USA, 8 -5 ; 13

8. Attactive Nuisance, Carrera 29, Jamie Myers , Tampa, FL, USA, 7 -6 ; 13

9. Fire & Ice, J 105, George Cussins , Apollo Beach, FL, USA, 9 -9 ; 18

10. Ariel, J 105 , Jody Abrams , Lakewood Ranch, FL, USA, 10 -10 ; 20

11. Eagles Eye, Fareast 28R, Matt Wake , USA, 11 -11 ; 22



PHRF 2 (PHRF - 9 Boats)



1. Semper Fi, J 29, Raymond Mannix , Largo, FL, USA, 1 -1 ; 2

2. Meltemi, S2 9.1, Alexander Korakis , Tampa, FL, USA, 2 -2 ; 4

3. Fully Involved, B-25, Steve Vincent , Tampa, FL, USA, 3 -3 ; 6

4. Project Mayhem, B-25, Steve Young , Washington, DC, USA, 4 -4 ; 8

5. Volcano, Tripp 26, Donald Rychel , Tampa, FL, USA, 6 -5 ; 11

6. Meatier, J 29, Brian Davies, Brian Kennalley, & Edward Mui , Chicago, IL, USA, 5 -6 ; 11

7. Back Off, Soverel 26, Paula Bersie & Dan O'Hare , Seattle, WA, USA, 7 -7 ; 14

8. Spirit, B-25, Michael Rose , Virginia Beach, VA, USA, 8 -8 ; 16

9. Meteor, Islander 41, Brent Morris , Parrish, FL, USA, 9 -9 ; 18

If you want to link to this article then please use this URL: www.sail-world.com/151848