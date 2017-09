Consistency pays off for the top of the leader board

Results:





Position Sail Number Sailor(s) Division R1 R2 R3 R4 Total Net 1 #19 USA 1349 Senet Bischoff Ben Kinney Clay Bischoff Corinthian 6 13 5 4 28 28 2 #7 HKG 1406 Mark Thornburrow Malcolm Page Mike Huang Wiley Rogers Masters 10 6 10 7 33 33 3 #14 BER 1454 Dirk Kneulman Grant Simmer Mark Strube Grand Masters Seniors Masters 8 1 8 21 38 38 4 #4 USA 1404 JIm Cunningham Chloe Holder Jeff Madrigali Mark Ivey Masters 31 7 4 2 44 44 5 #27 USA 1427 Steve Benjamin Dave Hughes Ian Liberty Michael Menninger Seniors Masters 33 3 7 3 46 46 6 #23 AUS 925 Martin Hill Andrew Palfrey David Chapman Sasha Ryan Seniors Masters 12 22 16 1 51 51 7 #3 AUS 947 Graeme Taylor James Mayo Steve Jarvin

15 5 6 25 51 51 8 #26 USA 926 Peter Duncan Jud Smith Thomas Blackwell Grand Masters Masters 23 4 1 26 54 54 9 #29 USA 1429 Don Jesberg Andrea Cabito Bill Hardesty Robbie Dean Seniors Masters 19 27 2 8 56 56 10 #32 USA 1232 Marvin Beckmann Jeff Elber Matthew Stevens Seniors Masters 3 18 18 18 57 57 11 #28 HKG 1428 Marty Kaye Charlie Cumberley Marco Pocci Masters 4 11 14 29 58 58 12 #59 USA 1208 Kevin Grainger Mark Mendelblatt Scott Norris

16 21 11 10 58 58 13 #85 HKG 1285 James Badenach Christian Thompson James Peters Martin Wrigley

1 15 32 13 61 61 14 #5 AUS 1119 Iain Murray Euan McNicol Richard Allanson Masters 17 9 24 12 62 62 15 #1 USA 1198 Scott Kaufman Austen Anderson Jesse Kirkland Lucas Calabrase Seniors Masters 20 28 3 16 67 67 16 #39 GBR 1439 Robert Elliott Stuart Childerley Tom Forrester-Coles Seniors Masters 9 2 22 39 72 72 17 #55 USA 1372 Michael Goldfarb Morten Hendriksen Skip Dieball Grand Masters Seniors Masters 13 30 19 11 73 73 18 #44 GBR 1441 Peter Rogers Ben Cooper Neil Harrison Seniors Masters 11 23 33 14 81 81 19 #11 USA 1411 Tom Carruthers Ben Lamb Chris Busch Grand Masters Seniors Masters 21 33 12 15 81 81 20 #71 USA 1177 Eric Doyle Ezra Culver Payson Infelise

18 31 15 17 81 81 21 #31 GBR 1431 David Franks Graham Sunderland Kate Devereux Mark Lees Seniors Masters 37 8 31 6 82 82 22 #33 USA 1433 Argyle Campbell George Peet Jeremy Wilmot Victor Diaz de Leon Seniors Masters 34 14 17 20 85 85 23 #6 AUS 1436 Doug Flynn Henry Kernot Steve McConaghy Seniors Masters 38 17 28 5 88 88 24 #38 GBR 1438 Ante Razmilovic Andrew Mills Brian Hammersley Corinthian 7 19 43 19 88 88 25 #37 USA 1137 Shannon Bush Brad Boston Phil Trinter Female Masters 22 12 20 34 88 88 26 #22 USA 946 Craig Healy Hartwell Jordan Tom Ducharme Grand Masters Seniors Masters 24 32 25 9 90 90 27 #13 HKG 1339 Maarten Jamin Charlie Manzoni Scarlett Manzoni Willem Van Walt Meijer Masters Corinthian 42 20 9 23 94 94 28 #12 SUI 1425 Seamus McHugh David Vera San Luis Leonor Ramia Cabellero Luis Doreste Blanco

2 26 38 30 96 96 29 #53 USA 1412 Steve Girling Adrian Owles Taylor Walker Corinthian 29 10 36 22 97 97 30 #21 NZL 1348 Andrew Wills Anatole Masfen Simon Cooke

14 24 39 28 105 105 31 #25 USA 1229 Ethan Doyle Jack Hunger Laura Levy Mat Johnson Corinthian 26 34 13 38 111 111 32 #34 GBR 1434 Lawrie Smith Goncalo Ribiero Ruben Sole Vitor Hugo Rocha Seniors Masters 30 25 27 32 114 114 33 #2 AUS 1435 Jeanne-Claude Strong Marcus Burke Seve Jarvin Tiana Wittey Female Seniors Masters 43 35 21 24 123 123 34 #43 GBR 1437 Shaun Frohlich David Bedford Duncan Truswell Grand Masters Masters 32 29 23 40 124 124 35 #10 AUS 875 Bruce Ferguson Cameron Miles David Sampson Masters 27 37 29 33 126 126 36 #15 AUS 874 Chris Hampton Mark Andrews Sam Haines Seniors Masters 5 DSQ-52 40 36 133 133 37 #8 NGA 1450 Jan Muysken Jonas Pedersen Laurence Mead Grand Masters Seniors Masters 46 40 26 27 139 139 38 #18 AUS 1318 Steve Billingham Doug McGain Will Lewis Masters Corinthian 36 39 34 31 140 140 39 #16 HKG 1345 James Polson Akira Sakai Rory Godman

DNF-52 16 35 47 150 150 40 #66 USA 666 Chris Kostanecki Kevin Burrell William Barton Grand Masters Masters Corinthian 28 44 44 37 153 153 41 #20 GBR 1329 Rob Goddard Chuck Hope Kjeld Hestehave Grand Masters Seniors Masters Corinthian 35 45 41 35 156 156 42 #9 FRA 1281 Frederic Laffitte Bruce O'Donnell Janet Laffitte Mathieu Laffitte Seniors Masters Corinthian 25 36 DNF-52 44 157 157 43 #49 BER 1249 Tim Patton Campbell Patton Stuart Priestly Seniors Masters 48 47 30 41 166 166 44 #24 USA 1012 Ted Hardenbergh Jamie Hardenbergh Mark Hardenbergh Grand Masters Masters Corinthian 40 38 46 42 166 166 45 #45 USA 922 Dale Hoffman Jeff Holder William Masterangelio Grand Masters Seniors Masters Corinthian 39 48 37 50 174 174 46 #47 AUS 921 Noel Paterson Andrew Wiklund David Healey Grand Masters Seniors Masters Corinthian 44 41 47 49 181 181 47 #17 HKG 1243 Nick Burns Elise Kelly Peter Fletcher Sam Sakai Seniors Masters 41 SCP-52 45 45 183 183 48 #41 AUS 1292 Matthew Ramaley Adam Turk Will Thompson Corinthian 47 43 48 46 184 184 49 #40 USA 977 Travis Lund Darren Cummings Lester Igo Corinthian 50 42 50 43 185 185 50 #35 USA 909 Summer Greene Ian Trotter Marnie Buddo Female Corinthian 49 46 42 48 185 185 51 #50 USA 776 Scott Gordon Ellen Briggs John Adriany Masters Corinthian 45 49 49 51 194 194

by Leslie Richter today at 4:45 amWe’ll say it over and over -- consistency is the name of the game in this fleet. No one understands this better that the top Corinthian team of Senet Bischoff (USA), Ben Kinney, and Clay Bischoff. After today’s two races, they lead the entire fleet with 28 points. “This is the most competitive class in the world, and we like to sail against the best sailors, pro or amateur,” said Senet. “I get to sail with my brother Clay, the best amateur sailor in the world, and my boat partner, Ben Kinney. And every time we go sailing we learn something new.” The Senet brothers were both college sailors and have done a lot of keelboat team racing over the years, but the Etchells is their preferred fleet. “I only have time for the Etchells since I spend the rest of my time driving my kids to Opti events,” quipped Senet.Mark Thornburrow (HKG) and his all-star team of Malcolm Page, Mike Huang, and Wiley Rogers moved into second place with 33 points. Thornburrow has been sailing Etchells for 40 years, “It’s the best fleet in Hong Kong,” Thornburrow said. “This is only the second time the team has sailed together, and our new boat was delivered in May. Consistency is key, and it’s easy to have a bad race in this talented fleet.”The day one leader, Dirk Kneulman moved into third place after a deep finish in race four. Jim Cunningham and Steve Benjamin are hot on his heels with top ten finishes today.Racing continues tomorrow through Saturday with a total of nine races scheduled. If seven or more races are sailed there will be one throw out.1. Senet Bischoff, USA 1349, NYYC, 6, 13, 5, 4; 282. Mark Thornburrow, HKG 1406, 10, 6, 10, 7; 333. Dirk Kneulman, BER 1454, RCYC, 8, 1, 8, 21; 384. Jim Cunningham, USA 1404, SFYC 31, 7, 4, 2; 445. Steve Benjamin, USA 1427, Seawanhaka Corinthian YC, 33, 3, 7, 3; 466. Martin Hill, AUS 925, RSYS, 12, 22, 16, 1; 517. Graeme Taylor, AUS 947, Morningtown YC, 15, 5, 6, 25; 518. Peter Duncan, USA 926, American YC, 23, 4, 1, 26; 549. Don Jesberg, USA 1429, SFYC, 19, 27, 2, 8; 5610. Marvin Beckman, USA 1232, Houston YC, 3, 18, 18, 18; 57For more information visit event website