49er World Championship Preview

David Gilmour and Joel Turner 49er class - Kiel Week © Kieler Woche / segel-bilder.de David Gilmour and Joel Turner 49er class - Kiel Week © Kieler Woche / segel-bilder.de

by Sail-World.com today at 4:27 amNathan Outteridge and Iain Jensen (AUS) took Gold at the London Olympics, where Burling and Tuke took Silver, then swapped places for Rio. Outteridge and Jensen are presently on sabbatical, awaiting to see if the stars might align, and whether the next AC is to be held in 2021. If so, then they might sail the Olympic Class, but right now it is all about the young guns of David Gilmour and Joel Turner (AUS), who won Gold at Kieler Woche. Team GBR were the Gold Medallists a month later at the same venue for the European Championships with Dylan Fletcher-Scott and Stuart Bithell, finishing ahead of the Australians by just the one point with fellow Team GBR sailors, James Peters and Fynn Sterritt winning the Bronze.





Equally, the Phillips brothers (Will and Sam from AUS) did well in Aarhus with Silver, ahead of their previously named compatriots who were the Bronze Medallists, which makes Gilmour and Turner the most consistent performers on the 2020 circuit at present. Benjamin Bildstein and David Hussel from AUT won the Gold there.









Sime Fantela, Gold Medallist in the 470 with Igor Marenic at Rio has moved over to the skiff, and so this too provides for even more interest in this exciting class. Equally, crews in the 49FX are keen to start to show dominance, so racing there is to be not only entertaining, but valuable for building the form guide.









Entry List:

49er Entries

Sail Number Boat Skipper Club GBR 288

Oliver ALDRIDGE Jamie JOBSON Parkstone Yacht Club DEN 362 Jenny Joakim SALSKOV-IVERSEN Markus Oliver NIELSEN Hellerup Sejlklub BRA 55 Spondi Dante BIANCHI Thomas LOW-BEER ICRJ NED 491 Delta Lloyd Scipio HOUTMAN KNZRV DEN 247

Frederik JUST MELSON Jakob PRECHT JENSEN Aarhus Sejlklub AUS 91 Mate David GILMOUR Joel TURNER Royal Freshwater Bay Yacht Club USA 41 Tweedledee Christopher RAST Trevor BURD MBYC/TYC/CGSC NED 194 Broko Cas van DONGEN WVOP GBR 245 Windswept Gillies MUNRO Daniel HARRIS Royal Findhorn Yacht Club GER 220 Makani Nils CARSTENSEN Jan FRIGGE Flensburger Segel-Club e. V. ESP 97

Diego BOTIN le CHEVER Iago LOPEZ MARRA RCMSantander SUI 111 Team TILT Sebastien SCHNEITER Lucien CUJEAN Société Nautique de Genève GER 59 AUDI IMMAC TEAMSH Justus SCHMIDT Max BOEHME Kieler Yacht-Club e. V. CRO 83 D-Marine Sime FANTELA Mihovil FANTELA Sv Krsevan Zadar AUS 66

Will PHILLIPS Sam PHILLIPS SSCBC GBR 494 The Stephen Bradbury Lachlan PEARMAN Matthew BARKER Datchet Water Sailing Club POR 27

Jorge LIMA José Luis COSTA FPV / CNC GBR 618 Attwater / Harken Henry LLOYD WILLIAMS Will ALLOWAY lymington IRL 689

Cian BYRNE Patrick CROSBIE RCYC IRL 99 MG Matthew McGOVERN Robert GILMORE ballyholme/royal ulster GER 202

Jakob MEGGENDORFER Andreas SPRANGER Bayerischer Yacht Club BRA 15

Robert SCHEIDT Gabriel BORGES CBVela GBR 118 Scarlett Chris TAYLOR Sam BATTEN RYA POR 256

Francisco MAIA Afonso MAIA FPV / CVA SWE 21

Fritiof HEDSTRÖM Otto HAMEL Göteborgs kungliga segelsällskap OMA 145 Oman 49er Musab AL HADI Clement PEQUIN Mussanah Sport City JPN 847

Shingen FURUYA Shinji HACHIYAMA SPN POR 22

Rodolfo PIRES Gonçalo PIRES FPV/ICMP CAN 760 Corava Kokos William JONES Evan DEPAUL Royal Hamilton Yacht Club FRA 221 CONAGOR / Batistyl / IBA / SAUR / Decathlon Lucas RUAL Emile AMOROS APCC / CNP ITA 88 FSE Robline Uberto CRIVELLI VISCONTI Gianmarco TOGNI C.C.Aniene FRA 969

Gabriel SKOCZEK Société nautique de Marseille IRL 417

Robert DICKSON Sean WADDILOVE Howth Yacht Club GER 115 Salzbrenner Würstchen, Mattfeld, Fleischgroßmarkt, Kieler Nachrichten, Optik Martin Stuttgart Tim FISCHER Fabian GRAF Norddeutscher Regatta Verein GBR 360 British Sailing Team Jack HAWKINS Chris THOMAS Restronguet Sailing Club POL 42

Lukasz PRZYBYTEK Pawel KOLODZINSKI AZS AWFiS Gdansk GBR 284

Morgan PEACH Rhos HAWES 1. Surf- und Segelgemeinschaft DEN 511

Michael HANSEN Mathias SLETTEN FS/ASK ITA 114

Edoardo CAMPOLI Lorenzo CIANCHI Club Nautico Marina di Carrara GBR 33 Norfolk Enchants Tom WALKER Max TODD West Wittering SC NED 191 Magic marine/ van dam Brillen/ Eat natural /Delta lloyd Lars van STEKELENBORG Tbd TBD Roei en Zeil vereniging Gouda USA 28

Judge RYAN Hans HENKEN San Diego Yacht Club SWE 121

Hannes WESTBERG Albin BOMAN Göteborgs Kungliga Segel Sällskap DEN 979 Boten Anna Klaes MEIER-ANDERSEN Carl Emil NIELSEN Aarhus Sejlklub USA 126

Nevin SNOW Maximiliano AGNESE San Diego Yacht Club CAN 905

Alexander HEINZEMANN Justin BARNES Royal Vancouver Yacht Club/Royal Canadian Yacht Club ITA 199

Riccardo GROPPI Stefano DEZULIAN F.V. Malcesine AUT 235 Nicko Marco BAUMANN Jakob FLACHBERGER Yacht Club Achenkirch NZL 989

Isaac McHARDIE William McKENZIE RAYC BEL 314

Levi SLAP Joachim D'HONDT RBSC ITA 26

Simone FERRARESE Valerio GALATI Circolo Vela Bari ARG 51

Yago LANGE Klaus LANGE 1. Surf- und Segelgemeinschaft FRA 551 demi-portion Yannis NAUDY Martin GUEZ CNVA FRA 655

Erwan FISCHER Thibault JULIEN Cercle Nautique la Baule le Pouliguen Pornichet IRL 11 Snabel Ryan SEATON Séafra GUILFOYLE CSC/RCYC GBR 3 British Sailing Team Dylan FLETCHER-SCOTT Stuart BITHELL WPNSA NZL 34 Speedealer Josh POREBSKI Trent RIPPEY Worser Bay Boating Club, TYPBC AUS 101 Barry Lachy GILMOUR Ryan DONALDSON Royal Freshwater Bay Yacht Club AUS 707 Sun Dancer Kurt HANSEN Jim COLLEY Royal Prince Alfred Yacht Club/Gosford Sailing Club SWE 16 GKSS/KSSS Carl P SYLVAN Marcus ANJEMARK GKSS ESP 46 fedar49er@hotmail.com Federico ALONSO Arturo ALONSO TELLECHEA R.C.A.R FRA 180 Parmigiano Hugo FEDRIGUCCI Sébastien SCOTTO di FASANO SNLF GBR 25 British Sailing Team James PETERS Fynn STERRITT Royal Thames Yacht Club POL 52

Przemek FILIPOWICZ Jacek NOWAK Akademicki Zwiazek Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu Gdansk BRA 20

Carles ROBLES Marco GRAEL CBVela SLO 134

Peter Lin JANEZIC Sebastian PRINCIC JK MIPC ESP 317 ENCE / Deporte Galego Luis BUGALLO ARRIOLA Jorge LORENZO ROMAN R.C.N Vigo IRL 283

Sean DONNELLY Tadgh DONNELLY National YC BEL 24

Yannick LEFEBVRE Tom PELSMAEKERS VVW Nieuwpoort GBR 234

James GRUMMETT Daniel BUDDEN Burwain SC FRA 144 CNBPP BESSE FFV magic marine hydrenergy directsailing Kévin FISCHER Yann JAUVIN CNBPP POL 174 FSE Robline Dominik BUKSAK Szymon WIERZBICKI YKP Gdynia USA 914

Andrew MOLLERUS HSKA FRA 755 CNBPP NAEL Gwendal NAEL Brewal NAEL CNBPP ITA 23

Jacopo PLAZZI Andrea TESEI CCANIENE IRL 165 In Deep Mark HASSETT Oisin O'DRISCOLL F.M.O.E.C GER 8 AUDI/ RedBull/ Mattfeld/ Salzbrenner-Würstchen/ Macs/ Zhik Erik HEIL Thomas PLOESSEL Norddeutscher Regatta Verein FIN 203 ebmpapst Victor SILÉN Christoffer SILÉN Nyländska Jaktklubben EST 321 Olybet Juuso ROIHU Henri ROIHU Tallinn yacht club KOR 207 Never sink Sungwok KIM Hoyeob YANG Busan sailing club AUT 29

Benjamin BILDSTEIN David HUSSL YC BREGENZ

49erFX Entries

Sail Number Boat Skipper Club DEN 914

Katrine BENDIX KROGH Line JUST EMSVANG Kaløvig Bådelaug IND 737

Varsha GAUTHAM Sweta SHERVEGAR AMS Sailing Foundation POL 888

Aleksandra MELZACKA Kinga LOBODA Yacht Klub Polski Gdynia SWE 25

Julia GROSS Hanna KLINGA KSSS JPN 728

Sayoko HARADA Sarah NAGAMATSU TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION AUT 61 Katniss Tanja FRANK Lorena ABICHT UYC NEUSIEDLERSEE USA 548

Kate SHANER Caroline ATWOOD Seattle Yacht Club ITA 223 Arian Carlotta OMARI Matilda DISTEFANO CNT Sirena POL 258

Madeleine ZIELINSKA Nadia ZIELINSKA AZS UWM OLSZTYN CAN 18 Maple Erin RAFUSE Danielle BOYD RNSYS/KYC GBR 99

Kate MACGREGOR Sophie AINSWORTH Royal Thames Yacht Club GER 55 Audi Victoria JURCZOK Anika LORENZ Verein Seglerhaus am Wannsee ITA 80

Maria Ottavia RAGGIO Alice SINNO Circolo Velico La Spezia EST 372

Kätlin TAMMISTE Anna Maria SEPP ROPK/TJK ARU 515

Odile van AANHOLT Nicole van der VELDEN Aruba Sailing Assosiation FRA 971 DigestScience/la nautique/pronote/GGVLS Lili SEBESI Albane DUBOIS La Nautique NZL 484

Erica DAWSON Kate STEWART Murrays Bay Sailing Club ESP 178

Carla MUNTE Marta MUNTE CN Cambrils FIN 120 AUDI Noora RUSKOLA Mikaela WULFF Nylandska Jaktklubben ITA 235 FraJa Francesca BERGAMO Jana GERMANI YCA/TPK Sirena CHI 194 Banco Santander - Team Chile Arantza GUMUCIO Begoña GUMUCIO Cofradía Náutica del Pacífico SUI 818

Livia NAEF Nelia PUHZE Yachtclub Arbon ESP 23 MOVISTAR Tamara ECHEGOYEN DOMINGUEZ Berta BETANZOS MORO RCN SANXENXO AUS 41 Valhalla Tess LLOYD Eliza SOLLY SSCBC/SYC/RBYC/PYC GBR 291

Victoria PAYNE Alice MASTERMAN Emsworth Sailing Club AUT 100

Angelika KOHLENDORFER Lisa FARTHOFER YC PODERSDORF POL 34

Sara PIASECKA Sandra JANKOWIAK Olsztynski Klub Zeglarski Olsztyn GBR 44 GEMINI Charlotte DOBSON Saskia TIDEY RNCYC DEN 11

Ida Marie BAAD NIELSEN Marie THUSGAARD OLSEN Aarhus Sejlklub SGP 284

Kimberly LIM Cecilia LOW CWSS GBR 230

Megan BRICKWOOD Eleanor ALDRIDGE 1. Segel- und Surf-Club FRA 13 Banque populaire/TBS/ville de marseillan Julie BOSSARD Aude COMPAN Cmvsb NED 664

Judith ENGBERTS Cecile JANMAAT VWDTP GER 810 Carlsson Jule GOERGE Lotta GOERGE Kieler Yacht-Club e. V. NED 66

Annemiek BEKKERING Cecile JANMAAT WSV SGP 33

Griselda KHNG Olivia CHEN Singapore sailing USA 313 Kilroy Realty Stephanie ROBLE Maggie SHEA Lake Beulah YC/Chicago YC NZL 16 Lola Alexandra MALONEY Molly MEECH MBSC, RAYC SWE 999 Glenn Klara WESTER Rebecca NETZLER GKSS GBR 469

Sophie WEGUELIN Stephanie ORTON Chichester yacht club AUT 24

Laura SCHÖFEGGER Elsa LOVREK UYC WOLFGANGSEE BRA 12

Martine GRAEL Kahena KUNZE CBVela AUS 14 Bubba Gump Shrimp Haylee OUTTERIDGE Nina CURTIS Wangi Amateur Sailing Club JPN 611

Chika HATAE Hiroka ITAKURA TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION AUS 93 Kunu Caitlin ELKS Hayley CLARK FSC AUS 101 Tiffany Natasha BRYANT Annie WILMOT Royal Prince Alfred Yacht Club GER 9 D-velop, bollé, skins Tina LUTZ Susann BEUCKE Chiemsee-Yacht-Club e. V. JPN 117

Anna YAMAZAKI Sena TAKANO NOEVIR NED 669

Dewi COUVERT WSV ESP 212 ENCE FGV DEPORTE GALEGO Patricia SUÁREZ María ALONSO GONZÁLEZ-SOLLA Real Club Náutico de Vigo ARG 19 ENARD Victoria TRAVASCIO María Sol BRANZ Yacht Club Argentino AUS 131 Bruno Amelia STABBACK Ella CLARK Fremantle Sailing Club DEN 49

Anne-Julie SCHÜTT Iben NIELSBY Horsens Sejlklub SWE 113

Vilma BOBECK Malin TENGSTRÖM Royal Swedish Yacht Club DEN 71

Jena Mai HANSEN Katja SALSKOV-IVERSEN Hellerup Sejlklub NOR 26

Helene NAESS Marie RØNNINGEN Tønsberg Seilforening

