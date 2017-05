2017 Resin Regatta action-shots by Erik Simonson

2017 Resin Regatta Pressure Drop . US

by Erik Simonson





































2017 Resin Regatta - Results



J/105 (21 boats) (top) - Series Standing - 4 races scored



Pos,Sail, Boat, Skipper, Yacht Club, Results, Total Points



1. 116, Arbitrage, Bruce Stone, St. Francis YC, 5-2-1-1- ; 9

2. 26, Donkey Jack, Shannon Ryan / Rolf Kaiser, StFYC, 3-1-4-3- ; 11

3. 44, Godot, Phillip Laby, NoYC, 4-5-2-2- ; 13

4. USA434, Jam Session, Adam Spiegel, StFYC, 6-4-3-6- ; 19

5. USA 40, Blackhawk, Ryan Simmons, SFYC, 2-3-11-4- ; 20

6. 16, Akula, Doug Bailey, SSS, 7-6-6-7- ; 26

7. 196, Risk, Jason Woodley, StFYC, 1-10-9-9- ; 29

8. USA84, Advantage3, Pat Benedict, EmYC, 8-11-7-5- ; 31

9. 28447, Big Buoys, Peter Baldwin, None, 13-7-8-8- ; 36

10. 342, Nirvana, David Gross, Berkeley YC, 11-14-5-16- ; 46

11. 405, moonshine, david & mace, stfyc, 12-13-12-10- ; 47

12. 157, Walloping Swede, Theresa Brandner, StFYC, 16-9-10-13- ; 48

13. 112, 007, Justin Hersh, None, 10-16-13-11- ; 50

14. 394, Javelin, Charlie Abraham, SCYC, 17-12-15-14- ; 58

15. 355, Yunona, Artem Savinov, None, 14-8-22/DNC-15- ; 59T

16. 85, Russian Roulette, William Woodruff, RaceQs, 15-18-14-12- ; 59T

17. 216, Perseverance, Alexandre Mutricy, Stfyc, 9-15-22/DNC-18- ; 64

18. USA 103, Aquavit, Donald Olgado, SBYC, 18-19-17-17- ; 71

19. 147, JuJu, tim sullivan, StFYC, 20-17-16-20- ; 73

20. 388, Hazardous Waste, Chuck Cihak, SYC, 19-20-18-19- ; 76

21. 357, Yellowfin, Dick Maclay, Berkeley YC, 21-21-19-21- ; 82



Melges 24 (6 boats) - Series Standing - 4 races scored



Pos,Sail, Boat, Skipper, Yacht Club, Results, Total Points



1. 540, Wilco, Doug Wilhelm, San Francisco Yacht Club, 2-1-1-3- ; 7T

2. USA 140, Posse, Sallie Lang, Treasure Island Sailing Center, 1-2-2-2- ; 7T

3. 855, Looper, Duane Yoslov, San Francisco Yacht Club, 3-3-7/DNC-1- ; 14

4. 449, Bay Train, BILL TWIST, St Francis Yacht Club, 4-4-3-4- ; 15

5. US 725, Insolent Minx, Zhenya Kirueshkin-Stepanoff, Santa Cruz Yacht Club, 5-7/DNF-7/DNC-7/DNC- ; 26

6. 680, Go211, JC Raby, San Francisco, 7/DNC-7/DNC-7/DNC-7/DNC- ; 28



Etchells (4 boats) (top)



Series Standing - 4 races scored



Pos,Sail, Boat, Skipper, Yacht Club, Results, Total Points



1. 905, Mahalaga, Peter Vessella, Saint Francis, 3-1-1-1- ; 6

2. 1229, Capricorn, Ethan Doyle, SFYC, 1-2-3-2- ; 8

3. 666, Mr Natural, ChriS Kostanecki, Sfyc, 2-3-2-3- ; 10

4. 922, Imp, Dale Hoffman, DHYC, 4-4-4-4- ; 16



Express 27 (9 boats) (top)



Series Standing - 4 races scored



Pos,Sail, Boat, Skipper, Yacht Club, Results, Total Points



1. 18364, Peaches, John Rivlin, StFYC, 1-1-1-1- ; 4

2. 11, Wile E Coyote, Daniel Pruzan, EYC, 2-3-3-3- ; 11

3. 18409, Athena, Peggy Lidster, StFYC, 3-10/OCS-2-4- ; 19T

4. 56, Current Affair, Seth Clark, RYC, 7-5-5-2- ; 19T

5. 38047, Bombora, Rebecca Hinden, EYC, 5-4-6-5- ; 20

6. 77, Levitation II, Larry Levit, RYC, 6-6-4-6- ; 22

7. 41, Magic Bus, Paul Deeds, RYC, 4-2-10/DNC-10/DNC- ; 26

8. 48, Hang 20, Moni Blum, SSS, 8-7-7-7- ; 29

9. 28137, Motorcycle Irene, Zachery Anderson, RYC, 10/DNC-10/DNC-10/DNC-10/DNC- ; 40



J/24 (6 boats) (top)



Series Standing - 4 races scored



Pos,Sail, Boat, Skipper, Yacht Club, Results, Total Points



1. 513, Shut up and drive, Val Lulevich, none, 1-1-3-1- ; 6

2. 2176, Evil Octopus, Jasper Van Vliet, Richmond YC, 2-2-1-2- ; 7

3. 1036, Flight, Randall Rasicot, Richmond YC, 4-4-2-3- ; 13

4. 5350, feral rooster, paul van ravenswaay, ryc, 3-3-7/DNC-7/DNC- ; 20

5. 3316, woof, Wally Whittier, none, 7/DNF-7/DNS-4-4- ; 22

6. 2394, Downtown Uproar, Darren Cumming, None, 7/DNC-7/DNC-7/DNC-7/DNC- ; 28



Knarr (20 boats) (top)



Series Standing - 4 races scored



Pos,Sail, Boat, Skipper, Yacht Club, Results, Total Points



1. 141, Tree Boys & a Girl, Chris Perkins, SFYC, 4-2-1-3- ; 10

2. 125, Aquavit, Jonathan Perkins, SFYC, 3-5-3-2- ; 13

3. 140, Svenkist, Sean Svendsen, St.F.Y.C., 7-1-2-4- ; 14

4. 111, Gjendin, Graham Green, St. Francis YC, 6-4-4-5- ; 19

5. 116, Wintersmoon, Larry Drew, Sfyc, 9-8-9-6- ; 32

6. 103, Kulani, Timothy Dowling, SFYC, 2-3-16-12- ; 33

7. 134, Alinea, Bob Smith, St,FYC, 1-7-13-13- ; 34T

8. 130, adelante, donald nazzal, stfyc, 5-13-8-8- ; 34T

9. US102, Benino, Mark Dahm, StFYC, 11-21/RET-5-1- ; 38

10. 104, Flyer, Chris Kelly, Richmond Yacht Club, 8-6-10-16- ; 40

11. 107, Aurora, Hans Williams, RYC, 16-11-6-10- ; 43

12. 142, Knoonan, Mark Adams, St. Francis YC, 10-9-12-14- ; 45

13. 47, Kraken, Risley Sams, StFYC, 13-10-17-7- ; 47

14. 120, Snaps lll, Knud Wibroe, SFYC, 12-12-7-17- ; 48

15. 122, Gossip, Mark Malcoun, StFYC, 15-14-14-11- ; 54

16. 115, Knarrmageddon, Eliza Richartz, St. Francis, 21/DNC-21/DNC-11-9- ; 62

17. 144, Fifty/Fifty, John Bobincheck, SFYC, 14-15-18-18- ; 65

18. 128, Nihui, George Hecht, StFYC, 21/DNF-21/RET-15-15- ; 72

19. 99, Knarrly Boo, Jason Holloway, StFYC, 17-16-21/DNC-21/DNC- ; 75

20. 85, shadow, william belmont, inverness yc, 21/DNF-21/DNS-21/DNC-21/DNC- ; 84



Folkboat (11 boats) (top)



Series Standing - 4 races scored



Pos,Sail, Boat, Skipper, Yacht Club, Results, Total Points



1. USA122, Josephine, Eric Kaiser, StFYC, 4-4-1-3- ; 12

2. US 113, POLPERRO, peter jeal, bvbc, 5-3-4-1- ; 13T

3. 116, Polruan, James Vernon, GSC, 2-5-2-4- ; 13T

4. USA 111, Freja, Tom Reed, StFYC, 3-2-3-5- ; 13T

5. USA-108, Thea, Chris Herrmann, SFYC, 7-6-5-2- ; 20

6. 106, windansea, David Wilson, none, 1-1-12/DNC-12/DNC- ; 26

7. USA-121, Faith, Brock de Lappe, Encincal Yacht Club, 6-7-8-6- ; 27

8. 115, Scout, Randy Hietter, CSC, 8-8-6-8- ; 30

9. USA-107, Nordic Star, Richard Keldsen, StFYC, 9-9-7-7- ; 32

10. 56, Shanty, Mark Slichter, Bayview Boat Club, 10-10-12/DNC-12/DNC- ; 44

11. 67, , Paul Dixon, Sequoia, 11-11-12/DNC-12/DNF- ; 46



